Tricampeã em Stuttgart, Sharapova cai na estreia e perde 2º lugar no ranking

A derrota custará caro à Sharapova, porque ela defendia muitos pontos do tricampeonato obtido no saibro de Stuttgart nos últimos anos. Sem estes pontos, a tenista russa perderá a segunda colocação do ranking da WTA para a romena Simona Halep, já garantida nas quartas de final do torneio alemão.

Sharapova voltou a competir nesta quinta após se machucar em Miami, no fim de março. Uma lesão muscular na perna a impediu de disputar as competições seguintes, incluindo o confronto da Rússia com a Alemanha, pela semifinal da Fed Cup, no fim de semana passado - as russas venceram apesar do importante desfalque.

Após eliminar a cabeça de chave número 1, Kerber terá pela frente outra tenista da Rússia. Ekaterina Makarova, sexta pré-classificada, avançou nesta quinta ao superar a compatriota Marina Melnikova por 6/2 e 6/3.