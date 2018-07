Tricampeão, Almagro estreia com vitória no Brasil Open

Com um bom saque, Almagro conseguiu uma quebra e saiu na frente com a vitória por 6/4. O segundo set foi mais equilibrado, com Capdeville mostrando determinação no tie-break e empatando a partida. Mas o espanhol não deu a menor chance para o rival chileno e impôs seu ritmo para fechar a terceira e última parcial, avançando para as quartas de final do torneio.

Número 11 do mundo, Almagro entrou direto na segunda rodada do torneio e desponta novamente como um dos favoritos no Brasil Open. Mas ele prefere controlar a empolgação. "Não sei se estou indo para o quarto título, mas estou feliz de voltar aqui por mais um ano. O Brasil é um país que sempre fica na minha memória, gosto muito de jogar esse torneio", disse.

Com a vitória na estreia, Almagro espera agora a definição de seu próximo adversário, que será conhecido ainda nesta quinta-feira, no confronto entre os argentinos David Nalbandian e Guido Pella.