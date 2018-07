Trio brasileiro é eliminado no quali do US Open

NOVA YORK - Os brasileiros que entraram em quadra nesta terça-feira no qualificatório do US Open não conseguiram avançar na disputa pela vaga na chave principal do quarto e último Grand Slam da temporada. Os tenistas Thiago Alves, Fabiano de Paula e Guilherme Clezar foram eliminados logo na primeira rodada.

Alves foi derrotado de virada pelo francês Marc Gicquel, oitavo cabeça de chave, pelo placar de 6/4, 3/6 e 4/6. Foi o único brasileiro a vencer um set nesta terça. Antes dele, Fabiano de Paula havia sido superado pelo indiano Somdev Devvarman por 6/4 e 6/3 e Guilherme Clezar fora batido pelo casaque Andrey Golubev por duplo 6/3.

Na chave feminina do quali, Teliana Pereira também caiu na estreia, mantendo o jejum no tênis feminino. Há 20 anos o País não conta com uma representante na chave principal de um Grand Slam. A última foi Andrea Vieira, no US Open de 1993.

Depois destes resultados, restam somente três brasileiros na disputa do qualificatório do Grand Slam disputado em Nova York: Rogério Dutra Silva, João Souza, o Feijão, e André Ghem. Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil, é o único garantido na chave principal.