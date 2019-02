Trio de brasileiros estreia no Brasil Open nesta terça-feira

Os tenistas brasileiros vão estrear no Brasil Open nesta terça-feira, segundo dia de competições do torneio de nível ATP 250 disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Serão oito atletas em quadra, sendo Thiago Monteiro, Thiago Wild e Pedro Sakamoto os representantes da casa na chave de simples.

Sakamoto, que obteve a vaga na chave principal ao furar o qualifying, será o primeiro a entrar em quadra. Ele vai abrir a programação da quadra central, às 11h30, para enfrentar o espanhol Jaume Munar, cabeça de chave 6 e pupilo de Rafael Nadal.

"É um jogo difícil, aqui só tem jogo difícil. Já sabemos que ele (Munar) é um grande competidor, briga por todos os pontos. Vou ter que elevar meu nível de competitividade, vou ter que lutar mais ainda, querer mais, junto com a torcida pra levar essa vitória", projeta Sakamoto.

Thiago Wild, por sua vez, vai abrir a rodada noturna, a partir das 19h30. Um dos convidados da organização, o jovem brasileiro, de apenas 18 anos, enfrentará o sueco Elias Ymer. "Eu nunca o vi jogar antes, mas eu preciso entrar em quadra sólido, independente de como meu adversário estará e desta forma aplicar meu plano de jogo e jogar o meu melhor", disse o brasileiro.

Na sequência, Monteiro vai encerrar a programação do dia na quadra central, contra o norueguês Cásper Ruud. "Ele é um jogador muito perigoso, já perdi duas vezes para ele. Mas estou preparado para um jogo duro, venho de bons resultados, boa confiança. Me sinto muito bem jogando em São Paulo. Vai ter o apoio da torcida também, tem tudo para ter uma atmosfera muito boa e eu conseguir o resultado", comenta o número 1 do País, também convidado da organização.

Outros quatro tenistas da casa vão entrar em quadra nesta terça, pela chave de duplas. Passada a polêmica sobre o último convite da organização, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva vão jogar nas duplas contra o argentino Leonardo Mayer e o português João Sousa, na programação diurna da quadra central.

Bellucci e Rogerinho ganharam convite para as duplas, mas não jogarão na chave de simples porque não tinham ranking suficiente e também não receberam convite, o que gerou reclamação de ambos no fim de semana, quando competiam no Rio Open. Eles haviam criticado a organização do Brasil Open por ter dado o último convite de simples para o uruguaio Pablo Cuevas, tricampeão do torneio.

Na quadra 1, Igor Marcondes e Rafael Matos vão enfrentar os alemães Maximilian Marterer e Andreas Mies na rodada noturna. Na mesma quadra, mais tarde, Marcelo Demoliner e o dinamarquês Frederik Nielsen encaram Cuevas e o argentino Horacio Zeballos, por volta das 17 horas.

RESULTADOS - Nesta segunda, primeiro dia de ações no Ibirapuera, quatro jogos movimentaram a chave de simples. O argentino Federico Delbonis, que já foi campeão da competição, e o japonês Taro Daniel, oitavo cabeça de chave, se despediram de forma precoce do Brasil Open.

Daniel foi batido pelo argentino Marco Trungelliti por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5). O tenista da Argentina poderá ser o próximo adversário de Wild, se o brasileiro vencer na estreia. Já Delbonis caiu diante do italiano Lorenzo Sonego por duplo 6/4. Na sequência, o italiano enfrentará Leonardo Mayer, quarto cabeça de chave.

Também avançaram nesta segunda o chileno Christian Garin e o espanhol Roberto Carballes Baena. O primeiro poderá cruzar com Sakamoto na segunda rodada.