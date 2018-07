Triunfo de Nalbandian define próxima fase do Brasil Open

SÃO PAULO - David Nalbandian teve uma atuação primorosa para se tornar o último tenista classificado para as quartas de final do Brasil Open, que está sendo realizado na cidade de São Paulo, em quadras de saibro. Em partida encerrada apenas no início da madrugada desta sexta-feira, o argentino derrotou o francês Gilles Simon por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1 hora e 8 minutos.

Ex-número 3 do mundo, Nalbandian está apenas em 84º lugar no ranking da ATP, mas mesmo assim conseguiu se impor diante de Simon, que entrou como cabeça de chave número 2 do Brasil Open e é o 12º do mundo. Este foi o terceiro duelo entre os tenistas e o argentino obteve o segundo triunfo.

Tentando reencontrar os melhores momentos da sua carreira, Nalbandian entrou em quadra embalado por duas vitórias, em simples e duplas, no triunfo da Argentina sobre a Alemanha na Copa Davis, e também por ter batido Benoit Paire na estreia no Brasil Open. Assim, conseguiu obter mais uma vitória sobre um tenista francês em São Paulo.

Nas quartas de final, que serão disputadas nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, Nalbandian, vai enfrentar o italiano Filippo Volandri, 69º colocado no ranking da ATP. Os tenistas já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do europeu.

Os outros três jogos das quartas de final da chave de simples do Brasil Open também serão disputados nesta sexta-feira, a partir das 12 horas. O primeiro duelo do dia será entre o espanhol Nicolas Almagro e o argentino Carlos Berlocq. Em seguida, os espanhóis Fernando Verdasco e Albert Ramos se enfrentam. O último jogo do dia será entre o argentino Leonardo Mayer e o brasileiro Thomaz Bellucci.

A sexta-feira também terá dois jogos das quartas de final da chave de duplas. Uma das partidas envolve brasileiros. Ricardo Mello e João Souza vão duelar com os italianos Daniel Braccialli e Potito Starace.