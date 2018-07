'Trocaria 'freguesia' sobre Federer pelos 17 títulos de Grand Slam', diz tio de Nadal

No confronto direto no circuito profissional do tênis, o espanhol Rafael Nadal leva boa vantagem (23 vitórias a 11) sobre o seu principal rival, o suíço Roger Federer. Neste domingo, os dois farão mais um duelo, desta vez pela grande final do Aberto da Austrália, em Melbourne. E em títulos de Grand Slam quem leva a melhor é Federer, com 17 contra 14 de Nadal.

É justamente esta última estatística que deixa o tio e treinador de Rafael Nadal, Toni, de cabelo em pé com relação ao confronto. Para ele, o espanhol trocaria seus números no retrospecto pelos de troféus levantados nos principais torneios do circuito profissional pelo suíço.

"Isso é uma mancha em sua carreira para o número 1 da história, mas não deixa de ser engraçado. No fim das contas, eu trocaria nosso retrospecto com ele, perder para ele, por seus 17 Grand Slams", disse Toni Nadal, em entrevista à agência DPA.

Em finais de Grand Slam, o espanhol também está na frente com seis títulos contra dois do suíço. "Foi um dos grandes duelos da história do esporte porque teve um momento em que Federer era imbatível e veio Rafael. Quando Rafael começa a surgir com 18 anos, as pessoas começam a dizer que será o próximo número 1. As pessoas faziam essas previsões", relembrou Toni Nadal.

"A primeira vez que se enfrentam, Rafael ganhou com 17 anos em Miami (2004) e no ano seguinte perdeu a final de Miami em cinco sets contra um Federer que naquela época era imbatível. Eram dois estilos muito diferentes e tudo isso faz com que a rivalidade vá além do tênis", afirmou o treinador espanhol.