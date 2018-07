Troicki bate Hewitt de virada e avança em Sydney

Ex-número 1 do ranking mundial e atualmente na modesta 182.ª colocação da ATP, o experiente Hewitt, de 30 anos, jogou em Sydney como convidado dos organizadores, na mesma condição que disputará o Aberto da Austrália, Grand Slam que começará na próxima segunda-feira, em Melbourne.

E, com a primeira vitória sobre Hewitt no primeiro confronto com o rival, Troicki irá encarar na segunda rodada o russo Alex Bogomolov Jr., que nesta terça estreou com vitória sobre o holandês Robin Haase, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4.

Outro cabeça de chave que se garantiu na segunda rodada de Sydney nesta segunda foi o checo Radek Stepanek. Pré-classificado como oitavo maior favorito ao título, ele derrotou o belga Xavier Malisse por 2 sets a 1, também de virada, com 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4. Com isso, se credenciou para enfrentar na próxima fase o finlandês Jarkko Nieminen.

Já o italiano Fabio Fognini estreou batendo o norte-americano Michael Russell por 2 sets a 1, com 2/6, 6/2 e 6/0, e será o rival do francês Richard Gasquet, terceiro cabeça de chave, na segunda rodada do torneio australiano.

Outros dois tenistas que se garantiram nesta terça na segunda rodada de Sydney foram o cipriota Marcos Baghdatis e o francês Julien Benneteau. O primeiro deles avançou ao bater o russo Dmitry Tursunov por duplo 6/4, enquanto o segundo superou o italiano Andreas Seppi por 6/3 e 6/4.