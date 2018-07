Troicki derruba Cilic e encara Nadal na final do Torneio de Stuttgart

O sérvio Viktor Troicki surpreendeu neste sábado no Torneio de Stuttgart ao derrotar o favorito Marin Cilic, segundo cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 7/6 (7/2). Com a vitória, o tenista da Sérvia se credenciou para a final contra o espanhol Rafael Nadal.

Mais cedo, Nadal derrotou com facilidade o francês Gael Monfils por 6/3 e 6/4, em sua melhor apresentação na grama alemã ao longo desta semana. Sem dar maiores chances ao rival, o espanhol garantiu sua terceira final na temporada.

Troicki, por sua vez, vai disputar a segunda decisão do ano - venceu em Sydney, em janeiro. O atual número 28 do ranking vai buscar seu terceiro título da carreira, enquanto Nadal tenta conquistar seu 66º troféu no circuito profissional.

Em ascensão, Troicki levou a melhor no duelo de saques com Cilic. O sérvio cravou 19 aces, contra 13 do croata, atual campeão do US Open. Com este grande rendimento no fundamento, Troicki abriu vantagem no set inicial e só cedeu o segundo set no tie-break.

Após empatar o jogo, Cilic cresceu em quadra e passou a pressionar o adversário. Começou, assim, quebrando o saque de Troicki no terceiro set. Ele fez 4/2 e parecia perto da vitória. Mas o sérvio protagonizou grande virada. Ele devolveu a quebra e fez 5/4.

Abalado pela reação do rival, Cilic caiu de rendimento e passou a acumular muitos erros, principalmente nos momentos decisivos do tie-break. Troicki não desperdiçou a oportunidade e fechou o jogo após 2h22min.

Para manter a boa sequência, Troicki terá que superar na final o retrospecto negativo contra Nadal. Nas quatro partidas disputadas pelos dois tenistas no circuito profissional, o espanhol ganhou todas. Eles não se enfrentam desde 2010.

HOLANDA

No Torneio de Hertogenbosch, também disputado sobre a grama, os finalistas serão o belga David Goffin e o francês Nicolas Mahut. Segundo cabeça de chave, o tenista da Bélgica superou Gilles Müller, de Luxemburgo, por 7/6 (7/4) e 6/4, neste sábado. Mahut, por sua vez, derrotou o local Robin Haase por 5/7, 6/3 e 6/4.

Ambos os tenistas buscam o terceiro título no circuito profissional. Goffin, de 24 anos, obteve os seus dois primeiros troféus em 2014. Já o veterano Mahut, de 33 anos, foi campeão duas vezes em 2013, ambos em torneios de grama.