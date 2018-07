Troicki é campeão pela primeira vez após punição por doping

Ex-número 12 do mundo, o sérvio Viktor Troicki conquistou, neste sábado, na Austrália, o segundo título individual de sua carreira. Em uma final entre dois tenistas que vieram do qualifying, ele venceu o casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, para ser campeão do Torneio de Sydney.

Troicki é o atual 92.º do ranking mundial e se recupera de uma suspensão de um ano por doping. O sérvio só voltou a jogar em julho do ano passado e agora conquista o primeiro título desde o retorno. Sua outra conquista havia sido em Moscou, em 2010. No mesmo ano, Kukushkin ganhou seu único título, também na Rússia, em St. Petersburg.

Em Auckland, o campeão também veio do qualifying. Responsável por eliminar Thomaz Bellucci logo na primeira rodada, o checo Jiri Vesely, número 63 do mundo, ganhou seu primeiro título de simples da carreira ao ganhar do francês Adrian Mannarino por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

MULHERES - Em torneio de preparação para o Aberto da Austrália, em Hobart, a britânica Heather Watson, número 49 do ranking, venceu a norte-americana Madison Brengle por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) para ficar com o título e se tornar a primeira britânica em mais de 30 anos a somar duas taças na carreira. Brengle também chegou à final vinda do quali.