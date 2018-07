Troicki surpreende Baghdatis e fatura título em Moscou

Atual número 43 do mundo, Troicki chegou a obter uma quebra de saque no primeiro set, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de Baghdatis, 19.º do ranking. Mas mostrou boa reação na segunda parcial. Não teve seu saque ameaçado e empatou o jogo, com grande consistência. No set final, o sérvio faturou uma quebra no início e manteve a vantagem até fechar a partida, após 1h44min.

"Marcos [Baghdatis] estava jogando muito bem no primeiro set. Mas aí eu comecei a jogar cada vez melhor e, no final, conquistei meu primeiro título. É inacreditável", comemorou o tenista de 24 anos após a decisão.

Troicki faturou o troféu em sua primeira final na temporada. Antes, ele havia chegado às decisões em Bangcoc, em 2009, e Washington, em 2008. Baghdatis, por sua vez, buscava seu segundo título no ano. Em janeiro, ele levantou o troféu em Sydney.