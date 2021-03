Tsitsipas bate sensação italiana e faz final de ATP 500 de Acapulco com Zverev

Cabeça de chave número do ATP 500 de Acapulco, o tenista grego Stefanos Tsitsipas, quinto do ranking mundial, não teve problemas para eliminar o italiano Lorenzo Musetti, neste sábado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h17 de jogo.

Aos 19 anos, Musetti, 120º do ranking mundial, que havia eliminado o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), não conseguiu repetir uma boa atuação em sua primeira semifinal em torneio profissional.

No primeiro set, Musetti, com muita dificuldade, só conseguiu ganhar um game, mas perdeu os seis seguintes. Já no segundo set, o italiano teve alguns momentos bons e chegou a dificultar muito o trabalho de Tsitsipas no terceiro, sexto e nono games.

Na final do Aberto mexicano, Tsitsipas vai ter pela frente o alemão Alexander Zverev, cabeça de chave número 2 e sétimo do ranking mundial, que derrotou o compatriota Dominik Koepfer (71 do mundo), por 6/4 e 7/6 (7/5).