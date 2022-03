Tsitsipas é derrubado pelo 'Novato do Ano' na 3ª rodada em Indian Wells

A rodada da noite de terça-feira em Indian Wells também foi encerrada com zebra. Após a inesperada queda do tenista russo Daniil Medvedev, foi a vez do grego Stefanos Tsitsipas se despedir de forma precoce do primeiro Masters 1000 da temporada. O número cinco do mundo foi eliminado pelo jovem americano Jenson Brooksby, de apenas 21 anos.

Eleito o "Novato do Ano" pela ATP na temporada passada, Brooksby derrotou o favorito por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. O americano é o atual 43º do mundo, mostrando rápida evolução no circuito. Há um ano figurava apenas na 254ª posição do ranking masculino.

Leia Também Medvedev é derrotado por Monfils em Indian Wells e perderá o posto de número 1

Nas oitavas de final, o tenista dos Estados Unidos vai enfrentar o britânico Cameron Norrie, 12º cabeça de chave do torneio. Ele avançou ao superar o georgiano Nikoloz Basilashvili por 3/6, 6/3 e 6/1.

A terça-feira foi encerrada com a queda de mais dois cabeças de chave. O norueguês Casper Ruud (8º) foi eliminado pelo australiano Nick Kyrgios por duplo 6/4. E o canadense Denis Shapovalov (13º) foi batido pelo local Reilly Opelka, conhecido pelo forte saque, por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4.

Kyrgios vai encarar nas oitavas o italiano Jannik Sinner (10º), que despachou o francês Benjamin Bonzi por 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4. Opelka, por sua vez, será o adversário do espanhol Rafael Nadal, melhor tenista da temporada até agora e grande favorito ao título - ele soma três títulos em sequência e ainda não perdeu neste ano.

No feminino, a grega Maria Sakkari (6ª) surpreendeu a experiente checa Petra Kvitova (27ª) por 6/3 e 6/0. Nas oitavas, ela enfrentará a australiana Daria Saville. Quinta pré-classificada e candidata ao título, a espanhola Paula Badosa superou a compatriota Sara Sorribes Tormo por 7/6 (7/4) e 6/1. Na sequência, Badosa vai encarar a jovem canadense Leylah Annie Fernandez, atual vice-campeã do US Open, que superou a local Shelby Rogers por 6/1, 3/6 e 6/3.

Já a experiente Victoria Azarenka, de Belarus, foi eliminada pela casaque Elena Rybakina (17ª) por 6/3 e 6/4. A tenista do Casaquistão enfrentará agora a suíça Viktorija Golubic. Outro confronto vai reunir a russa Veronika Kudermetova (21ª) e a checa Marketa Vondrousova (30ª).