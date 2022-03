Tsitsipas e Alcaraz estreiam com vitória em Miami e podem se reencontrar

O grego Stefano Tsitsipas estreou no Masters 1000 de Miami no final da noite de sábado (horário de Brasília) e conquistou uma vitória por 2 sets a 1 sobre o norte-americano J.J. Wolf, com parciais de 6/4, 6/7(5) e 6/1. Agora, o número 5 do mundo se prepara para enfrentar o australiano Alex de Minaur na próxima fase. Caso avance, pode reencontrar o espanhol Carlos Alcaraz, seu carrasco no Aberto dos Estados Unidos do ano passado.

Adversário de Tsitsipas neste final de semana, J.J. Wolf já havia cruzado o caminho do grego anteriormente nesta temporada, nas oitavas de final do ATP de Acapulco. Na ocasião, o europeu venceu sem dificuldade, com parciais de 6/1 e 6/0. O novo duelo, contudo, rendeu boas emoções.

"Sempre espero que ele vá jogar a partida da vida dele. Ele não tinha nada a perder. Eu sei muito bem como lidar com situações como essa, falando de experiência. Meio que funcionou no terceiro set. Eu acho que deixar rolar e relaxar um pouco me ajudou bastante e me deu essa vitória", afirmou o vencedor da partida.

Depois de um primeiro set vencido por Tsitsipas, a segunda parcial foi de uma disputa muito acirrada, com lances marcantes, como um forehand canhoto tirado da cartola pelo destro Wolf, trocando a raquete de mão para fazer a passada e pontuar. O norte-americano conseguiu a vitória e levou o duelo ao terceiro set, mas não manteve o nível e viu o grego conquistar uma parcial dominante de 6 a 1.

ALCARAZ AVANÇA - Enquanto Tsitsipas precisou de três sets para vencer Wolf, o jovem Carlos Alcaraz estreou com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, sobre o húngaro Marton Fucsovics. O espanhol de 18 anos, número 16 do ranking, terá pela frente um duelo com o croata Marin Cilic. Aquele que vencer enfrenta, nas oitavas, o vencedor do jogo entre Tsitsipas e Alex de Minaur.

Apesar de ter feito um jogo sólido, Alcaraz mostrou ansiedade em alguns momentos e criou dificuldades pontuais. De qualquer forma, soube segurar a pressão quando o adversário deu sinais de reação e saiu de quadra vitorioso. Na próxima partida, ele já deve entrar com o sinal de alerta ligado, pois o desfecho não foi bom na última vez que encontrou Cilic. Os dois se enfrentaram em Estoril no ano passado, e o croata venceu por 2 sets a 1.