Tsitsipas é campeão do Torneio de Marselha e fatura 2º título da carreira

O grego Stefanos Tsitsipas ampliou o seu bom começo de temporada ao faturar a primeira taça em 2019. Neste domingo, o número 12 do mundo confirmou o seu favoritismo e se sagrou campeão do Torneio de Marselha ao derrotar na decisão o casaque Mikhail Kukushkin, o 50º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5) em 1 hora e 58 minutos.

Semifinalista do Aberto da Austrália nesta temporada com uma campanha em que eliminou o suíço Roger Federer, Tsitsipas era o cabeça de chave número 1 do ATP 250 francês, realizado em quadras duras e cobertas. E conseguiu confirmar o favoritismo na decisão, repetindo o resultado do duelo anterior com Kukushkin, na edição de 2018 do Torneio de Dubai.

Paras isso, Tsitsipas, disparou 14 aces na decisão e obteve duas quebras de serviço em cinco break points. Além disso, só perdeu o seu saque em uma das quatro vezes em que esteve ameaçado. Assim, foi campeão do evento francês sem perder sequer um set nas quatro partidas que disputou.

É o segundo título da carreira de Tsitsipas, que em 2018 foi campeão do Torneio de Estocolmo e, assim, vai ficando mais próximo de entrar no Top 10 do ranking da ATP. Já Kukushkin não conquista um título desde a edição de 2010 do Torneio de São Petersburgo. Mas a boa campanha no torneio francês deve colocá-lo entre os 40 melhores tenistas do mundo na atualização da lista, nesta segunda-feira.