Tsitsipas e Chung vencem e avançam às quartas de final em Estocolmo

Dois dos principais representantes da nova geração do tênis mundial, o grego Stefanos Tsitsipas e o sul-coreano Hyeon Chung venceram seus jogos nesta quarta-feira e avançaram às quartas de final do Torneio de Estocolmo, na Suécia. Tsitsipas fez sua estreia na competição de nível ATP 250, disputada em quadra dura.

O tenista da Grécia, terceiro cabeça de chave, superou o australiano John Millman pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Na sequência, o favorito vai encarar o vencedor do duelo entre o espanhol Fernando Verdasco e o alemão Philipp Kohlschreiber.

Sexto pré-classificado, Hyeon Chung fez sua segunda partida na competição e também avançou às quartas. Para tanto, ele bateu o norte-americano Denis Kudla por duplo 6/3. Seu próximo adversário vai sair do jogo entre o italiano Fabio Fognigni, segundo cabeça de chave, e o eslovaco Lukas Lacko.

Também pela segunda rodada, o norte-americano Jack Sock derrotou o local Elias Ymer por 7/5, 3/6 e 6/3. Nas quartas de final, ele enfrentará o vitorioso da partida entre o letão Ernests Gulbis, que veio do qualifying, e Denis Shapovalov. O tenista canadense superou o compatriota Peter Polansky por 6/3, 5/7 e 7/5.

BÉLGICA

Cabeça de chave número quatro do Torneio da Antuérpia, o francês Richard Gasquet estreou com vitória ao despachar o checo Jiri Vesely por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Nas quartas de final, seu adversário será o alemão Jan-Lennard Struff, que ganhou do espanhol Feliciano López também por 2 a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7/3).

Já Milos Raonic se despediu logo em sua estreia ao fazer um confronto canadense com Vasek Pospisil. O cabeça de chave número três, convidado da organização, foi batido em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5. Pospisil agora aguarda o vencedor do duelo francês entre Gael Monfils e Jo-Wilfried Tsonga.

RÚSSIA

Em Moscou, o principal favorito ao título foi eliminado logo em sua estreia. O italiano Marco Cecchinato, sensação do último Roland Garros, caiu diante do francês Adrian Mannarino por 6/2 e 6/3. O tenista da França vai enfrentar nas quartas de final o Bielo russo Egor Gerasimov, que avançou ao bater o francês Benoit Paire por duplo 6/4.

Uma das esperanças da torcida local, Karen Khachanov fez a sua parte na estreia ao derrotar o checo Lukas Rosol por 6/4 e 7/5. Nas quartas de final, o terceiro cabeça de chave vai enfrentar o vencedor do duelo entre o australiano Nick Kyrgios e o bósnio Mirza Basic. Ainda nesta quarta, avançaram na competição russa o francês Pierre-Hugues Herbert e o lituano Ricardas Berankis.