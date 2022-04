Tsitsipas e Zverev confirmam favoritismo e vão às quartas de final em Montecarlo

Em dia de viradas e com destaque para as classificações tranquilas de Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, as quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo foram definidas nesta quinta-feira, após oito partidas. Com vitórias por 2 sets a 0 em seus jogos, o tenistas grego e alemão seguem sem perder sets no torneio.

Zverev, atual número 3 do mundo, buscou uma vitória tranquila sobre o espanhol Pablo Carreño Busta por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Já o grego Tsitsipas, atual campeão do torneio, também confirmou seu favoritismo ao bater o sérvio Laslo Djere com parciais de 7/5 e 7/6 (7/1). O grego já havia passado invicto em sets durante o título da última edição.

Os únicos dois jogos desta quinta-feira a irem para o terceiro set terminaram com viradas. O italiano Jannik Sinner oscilou e precisou buscar uma reação diante do russo Andrey Rublev para ir às quartas, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/3. O italiano será adversário de Zverev em Montecarlo na próxima fase.

Outro a reagir bem no saibro e buscar uma virada nesta quinta foi Diego Schwartzman, que enfrentará Tsitsipas na próxima rodada. O argentino se recuperou de um 6/2 e parcial de 3/1 no segundo set para uma vitória diante de Lorenzo Musetti. Os sets seguintes terminaram com vitórias de 6/4 e 6/3 para Schwartzman.

Após deixar o sérvio Novak Djokovic pelo caminho em Montecarlo, Alejandro Davidovich Fokina chega às quartas de final pelo segundo ano seguido. O espanhol derrotou o belga David Goffin por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/1. Fokina enfrentará o americano Taylor Fritz, atual campeão em Indian Wells, nas quartas. Fritz derrotou o compatriota Sebastian Korda nesta quinta, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5 e chegou a 20 triunfos no ano.

O polonês Hubert Hurkacz e o búlgaro Grigor Dimitrov farão a outra partida das quartas de final. Ambos demonstraram consistência para vencer seus compromissos nas oitavas. Hurkacz bateu o espanhol Albert Ramos Viñolas por 7/6 (7/2) e 6/2. Já Dimitrov superou o norueguês Casper Ruud por 6/3 e 7/5.

As quartas de final do torneio disputado em Mônaco acontecerão nesta sexta-feira: Davidovich Fokina x Fritz, Dimitrov x Hurkacz, Schwartzman x Tsitsipas e Sinner x Zverev.