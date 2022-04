Tsitsipas vence Fognini em duelo entre os dois últimos campeões de Montecarlo

Defensor do título do Masters 1000 de Montecarlo, Stefanos Tsitsipas iniciou a disputa da atual edição nesta terça-feira, direto na segunda fase, e garantiu vaga nas oitavas de final. O grego de 23 anos, quinto colocado do ranking da ATP, bateu o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em partida que marcou o confronto entre os dois últimos campeões do torneio monegasco.

Fognini levantou a taça em 2019, quando bateu o sérvio Dusan Lajovic na final. No ano seguinte, a tradicional competição não foi disputada em razão da pandemia de covid-19. Então, no retorno da disputa, em 2021, Tsitsipas foi o campeão, após vencer o russo Andrey Rublev na grande decisão. Sem perder nenhum set ao longo da campanha do título, manteve a sequência positiva ao superar Fognini nas duas parciais desta terça.

"Coisas excelentes aconteceram aqui. Eu fui capaz de realmente ter um desempenho perto do meu melhor e entregar o resultado", comentou o grego em entrevista após a vitória. "Ainda consegui gerar um bom ritmo e criar bons ângulos que me deram muitos pontos", completou.

O atual campeão foi melhor desde o início, tanto que venceu os três games iniciais do primeiro set. Fognini chegou a reagir e buscou o empate por 3 a 3, mas, depois disso, não venceu mais nenhum game. Tsitsipas ganhou três seguidos novamente, fechou a vitória parcial e aplicou um "pneu" no segundo set para encerrar a história.

Nas oitavas de final, o grego enfrenta o vencedor do duelo entre o italiano Lorenzo Sonego e o sérvio Laslo Djere, que se enfrentam na manhã de quarta-feira. Fognini, por sua vez, amarga a eliminação sabendo que deixará a 32ª colocação na próxima atualização do ranking e ficará fora do top 50.

FRITZ AVANÇA

Também nesta terça, pela primeira fase, o norte-americano Taylor Fritz, número 13 do mundo e cabeça de chave 10 em Montecarlo, venceu o monegasco Lucas Catarina, que deu trabalho antes de ser derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/5) e 6/4. Agora, Fritz se prepara para enfrentar o croata Marin Cilic na disputa por uma vaga nas oitavas.