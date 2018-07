Tsonga anuncia sua desistência do Aberto da Austrália

Ainda se recuperando de uma lesão no antebraço direito, Jo-Wilfried Tsonga anunciou nesta quarta-feira que não irá disputar o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa no próximo dia 19, em Melbourne. O tenista francês, atual 12.º colocado do ranking mundial, já vinha sofrendo com este problema desde a final da Copa Davis, contra a Suíça, em novembro, quando a França caiu diante da rival atuando em casa.

Apesar da lesão, Tsonga chegou a participar de um torneio de exibição realizado na Ásia e no Oriente Médio, antes de desistir de jogar a Copa Hopman nesta semana por causa de dores no antebraço direito.

Ao anunciar a sua desistência por meio de seu site oficial, Tsonga exibiu fotos nas quais aparece com o antebraço enfaixado e com uma proteção. Ele justificou sua ausência do Aberto da Austrália da seguinte forma: "Sigo sofrendo com uma inflamação no antebraço que me impede de estar a 100% de minha capacidade em uma competição".

Finalista do Aberto da Austrália em 2008, Tsonga explicou que precisará de três semanas a mais de tratamento antes de poder voltar a atuar pelo circuito profissional. "É uma grande decepção que eu tenha de adiar hoje o início da minha temporada ficando fora do Aberto da Austrália", lamentou.