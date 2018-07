Tsonga arrasa sacador e vai às quartas no Torneio de Roterdã

Exibindo boa forma em Roterdã, o tenista francês Jo-Wilfried Tsonga não deu chances a Gilles Müller, de Luxemburgo, e avançou às quartas de final da competição holandesa, nesta quarta-feira. O sexto cabeça de chave venceu a partida pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Tsonga dominou a partida do início ao fim, diante de um rival conhecido pelo forte saque. Praticamente impecável em seu serviço, o francês não teve o fundamento ameaçado em nenhum momento da partida. E quebrou o saque do adversário, 28º do ranking, em três oportunidades.

Nas quartas de final, Tsonga vai duelar com o vencedor do duelo croata entre Marin Cilic e Borna Coric. Os dois compatriotas, que costumam jogar juntos na Copa Davis, vão se enfrentar nesta quinta.

Outros cabeças de chave também avançaram na chave de simples de Roterdã nesta quarta: o austríaco Dominic Thiem, o belga David Goffin, o búlgaro Grigor Dimitrov. Além deles, venceram o experiente francês Richard Gasquet, o eslovaco Martin Klizan, o alemão Philipp Kohlschreiber e o francês Pierre-Hugues Herbert.