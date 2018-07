Tsonga avança às oitavas de final em Montecarlo

O francês Jo-Wilfried Tsonga se classificou nesta terça-feira para as oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo. O número dez do mundo derrotou o espanhol Nicolás Almagro, 34º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5. Agora, ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o alemão Benjamin Becker.

No primeiro set, Almagro teve sete oportunidades para quebrar o serviço de Tsonga, que teve duas oportunidades. Porém, nenhum deles teve sucesso e a disputa foi decidida apenas no tie-break, vencido pelo francês. Tsonga conseguiu uma quebra de serviço no nono game, mas não conseguiu fechar a partida no game seguinte, quando sacava. Porém, com nova quebra, no 11º game voltou a estar em vantagem e venceu por 7/5.

O espanhol Fernando Verdasco também avançou às oitavas de final em Montecarlo. Com facilidade, ele derrotou o francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Seu próximo adversário sairá da partida entre o checo Tomas Berdych e o francês Richard Gasquet.

O suíço Stanilas Wawrinka derrotou o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, na sua estreia em Montecarlo e agora vai duelar com o letão Ernests Gulbis. Também no seu primeiro jogo, o espanhol Tommy Robredo bateu o argentino Horácio Zeballos por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Seu próximo adversário é o sérvio Viktor Troicki, que venceu o polonês Lukasz Kubot (4/6, 6/2 e 6/2).

O cipriota Marcos Baghdatis foi derrotado na primeira rodada por Albert Montanes por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Agora, o espanhol vai duelar com o italiano Andreas Seppi.