Tsonga bate compatriota e se garante na semifinal no Torneio de Marselha

MARSELHA - Cabeça de chave número 1 do Torneio de Marselha, o francês Jo-Wilfried Tsonga confirmou o seu favoritismo nesta sexta-feira e assegurou vaga na semifinal do ATP 250 realizado em seu país. Ele ficou a um passo da decisão ao derrotar o seu compatriota Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Com o triunfo no único jogo já encerrado no dia na competição, o tenista número 6 do mundo enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre o argentino Juan Martín del Potro e o francês Richard Gasquet, também programado para esta sexta.

Tsonga não teve facilidade para se garantir na próxima fase, pois salvou dez de 11 break points cedidos ao adversário, que desta forma só conseguiu quebrar o saque do seu compatriota uma vez. Já o maior favorito ao título em Marselha aproveitou quatro de sete chances de vencer games no serviço de Roger-Vasselin. Além disso, Tsonga contabilizou 14 aces e ganhou 80% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque.

Esse foi o primeiro confronto entre os dois tenistas franceses em um torneio de primeiro nível no circuito da ATP, sendo que Roger-Vasselin ocupa hoje a 95.ª posição do ranking mundial. Em um evento de segunda linha da entidade, Tsonga já havia batido o compatriota uma vez, também por 2 sets a 0, no Challenger de Leon, no México, em 2005.