Tsonga bate Fish e obtém primeira vitória no ATP Finals

Depois de cair diante do suíço Roger Federer em sua estreia no ATP Finals, no último domingo, o francês Jo-Wilfried Tsonga venceu o norte-americano Mardy Fish por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1, nesta terça-feira, em Londres, no confronto que abriu a segunda rodada do Grupo B do torneio que reúne os oito melhores tenistas desta temporada.

Já Fish amargou a sua segunda derrota em dois jogos, pois caiu diante do espanhol Rafael Nadal em seu primeiro duelo na competição. Nadal, por sua vez, jogará contra Federer na partida que valerá a liderança da chave, ainda nesta terça-feira.

Essa foi a segunda vitória de Tsonga em duas partidas contra Fish, que já havia sido derrotado pelo francês no último US Open, quando o norte-americano foi eliminado do Grand Slam em um disputado confronto de cinco sets em Nova York.

Nesta terça, Tsonga só teve maiores dificuldades para superar Fish no primeiro set, quando o tenista dos Estados Unidos conseguiu levar a disputa da parcial ao tie-break. Com grande aproveitamento dos pontos disputados quando encaixaram o primeiro serviço, os dois jogadores obtiveram duas quebras de saque cada um neste set, que foi decidido nos detalhes.

No segundo set, porém, a força do primeiro saque de Fish caiu muito - de 78% de aproveitamento na primeira parcial, ele despencou para 27% na segunda. Com isso, Tsonga pressionou o rival e converteu três de seis break points para encaminhar a sua vitória. O francês ainda se deu ao luxo de perder um game com o saque na mão nesta parcial, que terminou em tranquilos 6 a 1.