Tsonga bate Goffin de virada e fatura o título do Torneio de Roterdã

O francês Jo-Wilfried Tsonga conquistou o título do Torneio de Roterdã, na Holanda, neste domingo. Na decisão, o cabeça de chave número 6 da competição surpreendeu o belga David Goffin, terceiro favorito, ao vencer de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.

Tsonga precisou de quase duras horas para virar sobre o rival e conquistar o troféu. Este foi o 12.º troféu de simples conquistado pelo francês na carreira, sendo o primeiro este ano, e deve fazer com que o número 14 do mundo se aproxime do Top 10 do ranking da ATP.

Para triunfar neste domingo, Tsonga contou com grande desempenho no saque, principalmente no segundo e no terceiro sets, em que salvou o único break point que cedeu. Com a potência no serviço, o francês foi minando o jogo de Goffin. Na reta final, ele também soube atacar o saque rival para confirmar o título.

Esta foi a sexta vez que os tenistas se enfrentaram, sendo que Tsonga havia vencido três das cinco anteriores. O francês também encerrou um longo jejum sem ser campeão no circuito da ATP, já que seu último título havia sido conquistado em setembro de 2015, no Torneio de Metz.