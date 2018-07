Tsonga bate Troicki e enfrenta colombiano em Roma

O francês Jo-Wilfried Tsonga avançou com facilidade às oitavas de final do Masters 1000 de Roma. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 7 derrotou o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1 hora e 20 minutos.

Com o triunfo, Tsonga encerrou um jejum contra Troicki, já que foi derrotado nas duas vezes anteriores em que enfrentou o tenista sérvio, número 37 do mundo. Para isso, o francês aproveitou seis das dez chances que teve para quebrar o serviço do adversário. Já Troicki conseguiu apenas duas quebras de serviço.

Agora, Tsonga vai enfrentar o surpreendente Santiago Giraldo. O tenista colombiano, 76º colocado no ranking da ATP, já eliminou o espanhol Juan Carlos Ferrero e o francês Michael Llodra em Roma. O duelo entre o francês e o sul-americano é inédito.