Tsonga cai na estreia e Fognini elimina jovem russo em Barcelona

Tsonga, atual número 14 do ranking, caiu na estreia ao sucumbir diante dos próprios erros. Foram 31 em toda a partida, o que facilitou a vitória de Granollers, apenas o 60º da lista da ATP. Nas oitavas de final, o espanhol vai encarar o compatriota Tommy Robredo.

O tenista da França não foi o único cabeça de chave a cair na estreia nesta quarta no torneio de nível ATP 500. O letão Ernests Gulbis estendeu a má fase ao ser batido pelo francês Benoit Paire, por 1/6, 6/2 e 6/3. Foi a sua nona derrota em 10 jogos disputados nesta temporada. Paire enfrentará o alemão Philipp Kohlschreiber nas oitavas.

O italiano Fabio Fognini e o espanhol Feliciano López avançaram nesta quarta, mas não sem sofrimento em quadra. Fognini precisou de 3 sets para superar o jovem russo Andrey Rublev, surpresa da competição ao eliminar o espanhol Fernando Verdasco na rodada anterior. O italiano venceu o rival de 17 anos por 3/6, 6/4 e 6/1.

Nas oitavas de final, Fognini terá pela frente o favorito Rafael Nadal, dono de oito títulos no saibro de Barcelona. Diante de todo o peso do favoritismo do anfitrião, que contará com apoio total da torcida e conhece como poucos o saibro da cidade espanhola, o tenista da Itália tem a seu favor a inesperada vitória conquistada na semifinal do Rio Open, em fevereiro deste ano. Foi um dos melhores resultados de sua carreira até agora.

Feliciano López, por sua vez, fará um confronto local com Pablo Andújar nas oitavas após vencer o turco Marsel Ilhan por 6/2, 5/7 e 7/6 (7/5). Se vencer, López encara nas quartas o vencedor de Nadal x Fognini.