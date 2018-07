Tsonga derrota argentino na final em Antuérpia e conquista o 4º título no ano

O francês Jo-Wilfried Tsonga derrotou o argentino Diego Schwartzman neste domingo e sagrou-se campeão do Torneio da Antuérpia, na Bélgica. O francês, que conquistou seu quarto título na temporada, bateu o argentino, 26º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 32 minutos.

Número 17 do mundo, Tsonga fez grande campanha na Bélgica e não perdeu um set sequer em todo o torneio. Schwartzman foi vice-campeão do evento pela segunda vez seguida. Em 2016, perdeu a final para o também francês Richard Gasquet.

Na grande decisão, Tsonga foi agressivo e contou com bom desempenho no saque, como havia feito ao longo da competição, tanto que ganhou mais de 70% de seus pontos disputados no primeiro serviço. Além disso, o francês salvou quatro dos seis breaks points do rival.

Segundo cabeça de chave do torneio, Tsonga conquistou seu 16º título da carreira. É a melhor temporada do jogador de 32 anos, que já havia vencido os Torneios de Lyon, Marselha e Roterdã, tendo vencido todas as finais que participou em 2017.

Com a conquista do título, Tsonga receberá 250 pontos e subirá no ranking da ATP, que será atualizado na segunda-feira. Além disso, segue vivo na briga por uma vaga no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada em Londres. O troféu rendeu ao francês 105.045 euros (aproximadamente R$ 394 mil). O argentino embolsou 55.325 euros (R$ 208 mil).