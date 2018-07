Tsonga derrota Baghdatis e encara Federer em Roma O francês Jo-Wilfried Tsonga estreou com vitória no Masters 1000 de Roma, nesta segunda-feira, ao derrotar o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h15min de partida. Tsonga será o adversário de estreia do suíço Roger Federer, número três do mundo e um dos favoritos ao título.