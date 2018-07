Tsonga derrota Berdych e vai à final contra Federer

Número 6 do mundo, Tsonga teve uma atuação bastante consistente diante de Berdych, que ocupa atualmente o sétimo lugar no ranking. O francês precisou de 1 hora e 34 minutos de jogo para fechar a vitória em 2 sets a 0, igualando o histórico do confronto com o tenista checo, de quem ele tinha perdido na única vez que se enfrentaram até então - foi em Pequim, também neste ano.

Na final, porém, Tsonga terá um desafio bem mais duro. Federer ainda está invicto no ATP Finals, tendo, inclusive, derrotado o próprio francês na estreia, quando fez 2 sets a 1. Além disso, o suíço vem embalado por dois títulos seguidos, no Torneio da Basileia e no Masters de Paris, e já assegurou seu retorno ao terceiro lugar do ranking mundial - ultrapassará o escocês Andy Murray.

Comprovando que são realmente os dois melhores tenistas deste final de temporada, Federer e Tsonga vão decidir um título pela segunda vez seguida. Os dois se enfrentaram há duas semanas no Masters de Paris, quando o suíço venceu o rival por 2 sets a 0 e foi o campeão. Assim, o francês coleciona seis derrotas em nove partidas já disputadas entre eles no histórico do confronto.