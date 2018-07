Tsonga derrota Haas em estreia no Torneio de Viena

Haas foi derrotado por um dos favoritos ao título, o francês Jo-Wilfried Tsonga. O finalista do Masters 1000 de Xangai, na semana passada, venceu o tenista alemão por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/4. Seu próximo adversário será o checo Lukas Rosol.

Paul-Henri Mathieu também foi superado por um rival que vive bom momento no circuito. Ele perdeu para o italiano Fabio Fognini, atual 22º do ranking, por 6/4, 3/6 e 6/3. O tenista da Itália também terá um rival checo na segunda rodada: Radek Stepanek, outro velho conhecido do circuito.

Já o americano John Isner caiu diante do letão Ernests Gulbis por 6/4, 4/6 e 6/4, já pela segunda rodada. Outros cabeças de chave foram mais felizes nesta quarta. O sul-africano Kevin Anderson estreou com triunfo sobre o local Andreas Haider-Maurer, por 6/4 e 7/5. O croata Ivo Karlovic bateu o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6/4 e 7/5.

Anderson, segundo cabeça de chave, vai enfrentar na sequência o checo Jiri Vesely, enquanto Karlovic terá pela frente Gulbis, algoz de Isner.

SUÉCIA - No Torneio de Estocolmo, de nível ATP 250, foi um veterano que chamou a atenção nesta quarta. O cipriota Marcos Baghdatis, de 30 anos, eliminou o jovem Bernard Tomic, quarto cabeça de chave, por 7/6 (9/7) e 6/3. Nas quartas de final, Baghdatis vai enfrentar o potente saque de Gilles Müller. O tenista de Luxemburgo venceu o australiano John Millman nesta quarta, por 7/5 e 6/3.

Pela mesma rodada, o francês Gilles Simon e o norte-americano Jack Sock também avançaram e vão se enfrentar nas quartas de final. Simon, terceiro cabeça de chave, derrotou o argentino Leonardo Mayer por 6/2 e 6/4, enquanto Sock superou o espanhol Fernando Verdasco por 7/6 (7/5), 6/7 (5/7) e 6/4.

RÚSSIA - Pela segunda rodada do Torneio de Moscou, outro ATP 250, o espanhol Roberto Bautista confirmou o favoritismo sobre o turco Marsel Ilhan e avançou às quartas de final pelo placar de 6/2 e 7/5. O adversário do segundo cabeça de chave só será definido nesta quinta.

Já o sérvio Viktor Troicki, terceiro cabeça de chave, e o uruguaio Pablo Cuevas, quinto pré-classificado, foram eliminados da competição. Também se despediram o local Mikhail Youzhny e o italiano Simone Bolelli, que abandonou a partida contra o francês Lucas Pouille no segundo set.