Tsonga derrota Isner e vai à final contra Federer

Na semifinal deste sábado, Tsonga travou uma verdadeira batalha contra o norte-americano John Isner. Ele precisou até salvar match point, mas ganhou de virada por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/1) e 7/6 (7/3), após 2 horas e 58 minutos de jogo.

Número 8 do mundo, Tsonga já foi campeão do Masters de Paris em 2008. Federer, por sua vez, vai disputar a final do torneio pela primeira vez na carreira - o suíço, que ocupa o quarto lugar no ranking, venceu o checo Tomas Berdych na outra semifinal.

Os dois finalistas do Masters de Paris se enfrentaram oito vezes na carreira. A vantagem é de Federer, que soma cinco vitórias. Mas, dessa vez, Tsonga irá contar com o apoio da torcida francesa, que já foi fundamental para sua vitória sobre Isner neste sábado.