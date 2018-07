Tsonga derrota Monfils na estreia no Torneio de Tóquio

Na partida, Tsonga disparou 11 aces e não teve nenhum break point no seu serviço na sua quarta vitória em cinco partidas contra Monfils. Ele conseguiu uma quebra de saque na primeira parcial, enquanto a segunda foi definida apenas no tie-break. Tsonga abriu 5/1, mas perdeu os quatro pontos seguintes para Monfils, que chegou a salvar três match points. No entanto, ele não conseguiu evitar a derrota. "Eu comecei bem e joguei ofensivamente", disse Tsonga. "Eu sei que esta é a única maneira de bater Gael".

Tsonga começou o ano bem, atingindo as quartas de final do Aberto da Austrália e as semifinais de Roland Garros. Depois de ser vice-campeão do Torneio de Queen''s, ele abandonou Wimbledon na segunda rodada por causa de uma lesão e nem participou do US Open por causa dela. "Eu não joguei muito nos últimos dois ou três meses, por isso vai me levar tempo para me ajustar" disse o francês, que ainda não teve definido o seu próximo adversário no Japão.

Também pela primeira rodada do Torneio de Tóquio, o espanhol Nicolas Almagro, cabeça de chave número 6 e 17º colocado no ranking, venceu o alemão Benjamin Becker, número 73 do mundo e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3), em 1 hora e 27 minutos.

O ucraniano Alexandr Dolgopolov bateu o alemão Daniel Brands (6/3 e 6/1) e o finlandês Jarkko Nieminen superou o argentino Juan Monaco (7/6 e 6/1) nos outros jogos do torneio de simples nesta segunda.

Cabeça de chave número 1, o argentino Juan Martin del Potro estreará nesta terça-feira em Tóquio contra o cipriota Marcos Baghdatis. Por sua vez, o japonês Kei Nishikori, atual campeão em Tóquio, vai enfrentar o austríaco Jurgen Melzer.

DUPLAS - Pela chave de duplas do Torneio de Tóquio, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig estrearam com vitória. Nesta segunda, a parceria cabeça de chave número 3 do ATP 500 venceu os japoneses Nishikori e Yasutaka Uchiyama, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.