Tsonga descarta disputar Brasil Open em 2013

SÃO PAULO - Cotado para ser uma das estrelas do Brasil Open de 2013, o francês Jo-Wilfried Tsonga decepcionou os fãs na noite de sexta-feira ao descartar sua participação no principal torneio de tênis em solo brasileiro. Por ser disputado em fevereiro, em uma quadra de saibro montada no Ginásio do Ibirapuera, o ATP 250 poderia ser utilizado como preparação para a temporada de saibro da Europa, que tem Roland Garros com ápice.

Apesar das condições semelhantes, Tsonga acredita que ficaria muito longe de casa em um momento no qual costuma disputar torneios indoor, em quadra rápida, no continente europeu.

"Roland Garros é um torneio diferente de todos no saibro. As condições e o saibro são diferentes. Não é porque você joga bem aqui que vai jogar bem lá também", explicou o atual número 8 do mundo. "Ainda sou um bom jogador em indoor e neste momento há torneios na Europa, onde posso estar mais perto de casa. Meu calendário é bem apertado, então, quanto mais tempo passo em casa, melhor é para mim".

O francês, no entanto, não descartou uma futura participação na competição brasileira. "No futuro eu poderia avaliar essa possibilidade. Por que não? Mas, para o próximo ano, eu vou ficar na Europa", destacou o Top 10, que venceu Thomaz Bellucci em jogo-exibição disputado no Ibirapuera, na noite de sexta.

Neste sábado, ele vai duelar com a estrela do evento, Roger Federer. O francês admitiu que espera encontrar muita dificuldade para vencer o suíço. "Federer é um grande tenista porque antes de tudo ele é um ótimo atleta. É um dos mais rápidos tenistas do circuito. Está sempre no lugar certo, se move muito rapidamente. Parece fácil para ele, mas é difícil para nós", afirmou.

Tsonga acredita que é justamente o bom preparo físico de Federer que lhe falta para ascender no circuito profissional e alcançar o nível de Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray. "Preciso trabalhar muito ainda para ser como eles. Acho que tenho o tênis, mas preciso ser um tenista mais bem preparado fisicamente".