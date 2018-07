Tsonga é 1º tenista de destaque a confirmar presença no Rio Open de 2016

"Estou muito animado para jogar o Rio Open e ter a experiência de estar no Rio, uma das cidades mais bonitas e vibrantes do mundo. Ouvi muitas coisas boas sobre o torneio e quero muito jogar diante dos fãs brasileiros e já sentir a cidade no ano olímpico", disse Tsonga, por meio da assessoria do Rio Open, lembrando que a cidade será palco do principal evento esportivo do próximo ano no mundo.

Semifinalista de Roland Garros neste ano e vice-campeão do Aberto da Austrália de 2008, ano em que se sagrou campeão do Masters 1000 de Paris, Tsonga acumula 12 títulos no circuito profissional. Mais recentemente ele foi às quartas de final do US Open, último Grand Slam do ano, e faturou o Torneio de Metz. No ano passado, também brilhou ao ganhar outro Masters 1000, realizado no Canadá.

Com o currículo de quem já figurou na quinta posição do ranking mundial em 2012 e foi figura frequente no Top 10 por um bom tempo, Tsonga teve a sua presença do Rio Open comemorada pelo diretor do torneio, Luiz Procópio Carvalho. "Trabalhamos duro nestes meses para trazer uma grande novidade em 2016 e estamos muito animados com a confirmação do Jo. Além de todas as qualidades técnicas e da potência física, o Jo é um dos jogadores mais carismáticos do circuito e estou certo de que ele vai se identificar muito com o público brasileiro", afirmou.