Tsonga e Berdych avançam e disputam título na Suécia Principais candidatos ao título do Torneio de Estocolmo, disputado em quadras rápidas, o francês Jo-Wilfried Tsonga e o checo Tomas Berdych se classificaram para a decisão do ATP 250 sueco, que será disputada no domingo. Neste sábado, Tsonga, número 7 do mundo, liderava o duelo com Marcos Baghdatis, 33º colocado no ranking da ATP, por 6/4, 4/6 e 5/2, quando o cipriota decidiu abandonar o jogo.