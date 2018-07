Tsonga e Berdych estreiam com vitória em Estocolmo Favoritos ao título do Torneio de Estocolmo, o francês Jo-Wilfried Tsonga e o checo Tomas Berdych estrearam com vitória no rápido piso sueco, nesta quinta-feira. Primeiro cabeça de chave, Tsonga derrotou o japonês Go Soeda por 6/2 e 7/6 (8/6).