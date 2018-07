Tsonga e Berdych vão às semifinais em Estocolmo

Número 7 do mundo, Tsonga é o primeiro cabeça de chave em Estocolmo, torneio que distribui 480 mil euros em prêmios. E não teve muito trabalho para ganhar nesta sexta-feira do ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Seu próximo adversário será o cipriota Marcos Baghdatis, que eliminou o lituano Ricardas Berankis por 6/3 e 7/6 (7/4).

Berdych, por sua vez, ocupa atualmente o sexto lugar no ranking, mas entrou em Estocolmo como segundo cabeça de chave. Nesta sexta-feira, ele ganhou do russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/2), e se classificou para enfrentar agora o espanhol Nicolas Almagro, que eliminou o australiano Lleyton Hewitt no outro confronto das quartas de final por 6/1 e 6/4.