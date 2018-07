Tsonga é eliminado na estreia do Torneio de Moscou Depois da eliminação no dia anterior do russo Nikolay Davydenko, que era o cabeça de chave número 1, agora foi a vez do segundo principal favorito ao título perder na estreia do Torneio de Moscou. Nesta quinta, o francês Jo-Wilfried Tsonga foi derrotado pelo sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5, e se despediu da competição russa.