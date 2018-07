Tsonga é eliminado por Llodra no jogo de estreia no Torneio de Dubai

DUBAI - O francês Jo-Wilfried Tsonga não conseguiu manter o embalo após a conquista do título do Torneio de Marselha no último fim de semana. Nesta terça-feira, o número 9 do mundo foi eliminado logo na sua partida de estreia no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que dará 500 pontos ao campeão no ranking da ATP.

Quinto cabeça de chave e número 8 do mundo, Tsonga foi surpreendido e perdeu para o compatriota Michael Llodra, 67º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, em 1 hora e 19 minutos. A partida foi a sétima entre os dois franceses e a primeira com vitória de Llodra, que neste ano foi batido no Aberto da Austrália.

Classificado às oitavas de final do Torneio de Dubai, Llodra já conhece o seu próximo adversário. O francês vai encarar o russo Dmitry Tursunov, convidado da organização, que venceu na estreia o checo Jan Hajek (4/6, 6/1 e 6/2).