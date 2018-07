Tsonga e Ferrer estreiam com facilidade em Roland Garros

Entre alguns dos principais tenistas que entraram em quadra nesta terça-feira em Roland Garros, dois dos principais favoritos estrearam com vitórias tranquilas. O francês Jo-Wilfried Tsonga, número 7 do mundo, passou com facilidade pelo alemão Jan-Lennard Struff, assim como o espanhol David Ferrer, 11.º do ranking, diante do russo Evgeny Donskoy.

Dono da casa e sexto favorito do torneio, Tsonga não teve trabalho para fazer 3 sets a 0 em Struff, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Agora, o tenista terá pela frente na segunda rodada o cipriota Marcos Baghdatis, que eliminou Gilles Müller nesta terça.

Já Ferrer teve ainda mais facilidade diante de Donskoy. O cabeça de chave número 11 atropelou o russo por 3 sets a 0, com direito a pneu: 6/1, 6/2 e 6/0. Na segunda rodada, vai pegar o argentino Juan Monaco, que precisou de quatro sets para bater o usbeque Denis Istomin, com parciais de 3/6, 6/4, 6/3 e 7/5.

Outro destaque desta terça foi o belga David Goffin. O cabeça de chave número 12 da competição passou em três sets pelo francês Gregoire Barrère por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, ele vai encarar o argentino Carlos Berlocq, que eliminou o italiano Paolo Lorenzi em três sets: 6/3, 6/0 e 6/2.

Pouco atrás de Goffin no ranking, o espanhol Roberto Bautista Agut também fez bonito nesta terça ao estrear vencendo o russo Dmitry Tursunov por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/1. Na segunda rodada, o 14.º cabeça de chave pegará o francês Paul Henri Mathieu, que bateu o colombiano Santiago Giraldo em uma batalha de cinco sets: 6/4, 6/7 (2/7), 6/4, 1/6 e 6/3.

Mas não foram todos os cabeças de chave que se deram bem nesta terça. O 18.º favorito do torneio, o sul-africano Kevin Anderson, foi surpreendido pelo francês Stephane Robert por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/1, 1/6 e 7/5. Assim como o italiano Fabio Fognini, que caiu para o espanhol Marcel Granollers em três sets: 7/5, 6/4 e 6/3.

Ainda nesta terça-feira, garantiram vaga na próxima fase de Roland Garros o letão Ernests Gulbis, o checo Jiri Vesely, o francês Nicolas Mahut e o espanhol Nicolas Almagro.