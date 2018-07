Tsonga e Isner derrotam adversários em estreia em Roland Garros

PARIS - Uma das maiores esperanças de título da torcida local, Jo-Wilfried Tsonga estreou com uma boa vitória em Roland Garros. Em duelo totalmente francês, o 13º cabeça de chave derrotou Edouard Roger-Vasselin por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o belga David Goffin e o austríaco Jurgen Melzer.

O norte-americano John Isner, 10º cabeça de chave, sofreu no início da partida contra o local Pierre-Hugues Herbert. Mas, depois de dois tie-breaks, fechou o confronto com parciais de 7/6 (7/5), 7/6 (7/4) e 7/5. Em seguida, Isner enfrentará Nicolas Mahut ou Mikhail Kukushkin.

Os cabeças de chave Alexandr Dolgopolov, Jerzy Janowicz e Dmitry Tursunov também venceram na rodada de abertura. O ucraniano bateu o espanhol Albert Ramos - 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1 - enquanto o polonês superou o dominicano Victor Estrella - 6/1, 6/4, 6/7 (6/8) e 6/4. Tursunov despachou o italiano Potito Starace por 6/1, 7/5 e 6/2.

Ainda neste domingo, o local Jeremy Chardy eliminou o espanhol Daniel Gimeno-Traver, o norte-americano Sam Querrey bateu o italiano Filippo Volandri e o argentino Diego Schwartzman derrotou o português Gastao Elias. Schwartzman será o adversário de Roger Federer, campeão em 2009, na segunda rodada.