Tsonga e Llodra estreiam com vitória em Marselha O francês Jo-Wilfried Tsonga não deu chances ao compatriota Benoit Paire e venceu com facilidade em sua estreia no Torneio de Marselha. O cabeça de chave número seis precisou de apenas 55 minutos para aplicar 6/1 e 6/2. Seu próximo adversário será o ucraniano Sergiy Stakhovsky.