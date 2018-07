Tsonga e Wawrinka vencem na estreia no torneio Roland Garros

PARIS - O francês Jo-Wilfried Tsonga, triunfou com facilidade na sua estreia em Roland Garros. Neste domingo, o número 18 do mundo fez a festa da torcida local ao derrotar o checo Jan Hajek, 121º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0 com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 57 minutos.

Esta foi a segunda partida entre os dois tenistas, com duas vitórias de Tsonga. Vice-campeão do Aberto da Austrália em 2008, o francês vai enfrentar o vencedor do confronto entre o compatriota Florent Serra e o russo Igor Andreev na segunda rodada em Roland Garros.

O suíço Stanislas Wawrinka enfrentou dificuldades, mas conseguir triunfar na sua estreia, com uma virada. Número 14 do mundo, ele superou o francês Augustin Gansse, 178º colocado no rankong da ATP e que veio do qualifying, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 6/2. Seu próximo adversário será o vencedor do jogo entre o holandês Thomas Schoorel, que "furou" o qualifying, e o argentino Máximo Gonzalez.

O espanhol Guillermo García-Lopez garantiu presença na segunda rodada de Roland Garros ao vencer o norte-americano Robert Kendrick, número 87 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 7/5, 4/6 e 6/3. O próximo rival do 33º colocado do ranking da ATP sairá do duelo entre o alemão Tommy Haas e o turco Marsel Ilhan.