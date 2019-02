Tsonga encerra jejum e fatura título em Montpellier; Medvedev é campeão em Sófia

Em uma final totalmente francesa no Torneio de Montpellier, Jo-Wilfried Tsonga superou Pierre-Hugues Herbert e faturou o título da competição de nível ATP 250, disputada em quadra dura. O ex-Top 10 do ranking levou a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h13min.

Este foi o primeiro título de Tsonga em 15 meses, período em que o finalista do Aberto da Austrália de 2008 precisou superar uma série de lesões para voltar a jogar, incluindo uma cirurgia no joelho. Com o resultado que garantiu o 17º título de sua carreira, o francês pula da 210º posição do ranking da ATP para a 140º lugar.

Acostumado a frequentar o Top 10, o ex-número cinco do mundo não levantava um troféu desde outubro de 2017. O fim do jejum veio com uma forte performance diante de Herbert, que é especialista em duplas e ainda tenta se estabelecer no circuito de simples. Dominante, Tsonga faturou três quebras de saque ao longo da final e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento do duelo.

BULGÁRIA

Também neste domingo, o russo Daniil Medvedev superou o húngaro Marton Fucsovics e conquistou o Torneio de Sófia, na Bulgária. Cabeça de chave número três da competição de nível ATP 250, Medvedev venceu por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h21min.

O triunfo confirma a ascensão do russo no circuito. Aos 22 anos, já disputou sua segunda final na temporada e soma agora o quarto título entre os profissionais. Em janeiro, ele foi vice-campeão do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. Com o resultado, ele sustentará a 16ª colocação no ranking, a sua melhor da carreira até agora.