Tsonga mantém embalo e elimina Murray, outro favorito no Canadá

Um dia depois de arrasar o sérvio Novak Djokovic por duplo 6/2, Jo-Wilfried Tsonga alcançou outra vitória expressiva nesta sexta-feira para garantir vaga na semifinal do Masters 1000 de Toronto. Embalado, o tenista francês venceu o britânico Andy Murray por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/4.

Com o triunfo, Tsonga se credenciou para lutar por uma vaga na decisão neste sábado em confronto diante do búlgaro Grigor Dimitrov.

Apenas o 13º cabeça de chave no Canadá, Tsonga encerrou novo longo jejum diante de um poderoso rival para seguir em frente em Toronto. Diante de Djokovic, ele acumulava 11 derrotas seguidas. Já Murray havia levado a melhor nos oito confrontos anteriores diante do francês, que agora passou a ter duas vitórias e nove revezes no retrospecto de partidas com o escocês.

Se arrasou Djokovic na quinta-feira, Tsonga teve bastante dificuldade para passar por Murray em um duelo que durou duas horas e 18 minutos. No primeiro set, cada tenista conseguiu uma quebra de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual o atual 15º colocado do ranking mundial foi um pouco melhor para fazer 7/5.

Já na segunda parcial, o britânico reagiu ao converter dois break points e só ter o serviço quebrado uma vez. Assim, aplicou o 6/4 que empatou o duelo. O inverso, porém, ocorreu no terceiro set, no qual o francês conquistou duas de cinco chances de quebra e só foi superado quando sacou em uma oportunidade, devolvendo o 6/4 que liquidou o jogo.