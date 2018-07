Tsonga perde, sofre lesão e pode não jogar Wimbledon O francês Jo-Wilfried Tsonga pode ter colocado em risco sua participação em Wimbledon nesta quinta-feira. Ele sofreu uma lesão no dedo durante a derrota para o croata Ivan Dodig, na terceira rodada do Torneio de Queen''s, em Londres, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 7/6 (7/5).