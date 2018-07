Tsonga reclama e diz que árbitro favoreceu Rafael Nadal em Miami

MIAMI - O francês Jo-Wilfried Tsonga acusou o árbitro de sua partida contra Rafael Nadal de ter favorecido o espanhol na partida de quarta-feira, válida pelas quartas de final do Masters 1000 de Miami. Em busca do seu primeiro título na Flórida, o número 2 do mundo enfrentou dificuldades, mas venceu por 2 sets a 1 (6/2, 5/7 e 6/4).

Tsonga disse que o árbitro Damian Steiner evitava fazer marcações contra Nadal em lances em que a bola tocava fora, mas muito próxima da linha. "Não é justo. Se era realmente próxima, ele nunca dizia fora contra Rafa", reclamou o tenista francês.

O francês explicou que perdeu a concentração porque ele ficou atento nas linhas para ver se precisaria contestar uma decisão. Muitos jogadores afirmam que desde o advento do sistema eletrônico, que permite aos jogadores desafiarem uma marcação, os árbitros evitam marcar lances duvidosos.

"Eu entendo em alguns momentos a frustração sobre a situação", disse Nadal. "É uma coisa geral com os árbitros hoje que com o Hawk-Eye [o recurso tecnológico utilizado no tênis], eu acredito que eles sentem que eles têm menos pressão do que antes".