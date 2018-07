Tsonga salva outro match point para vencer Berdych em Marselha

O oitavo do mundo, que salvou cinco match points nas quartas de final contra o australiano Bernard Tomic, perdia por 5-6 no tie-break do segundo set, mas conseguiu se recuperar e levar o checo para o set decisivo.

O francês encerrou a sequência de três derrotas contra o principal cabeça de chave Berdych.

O anfitrião teve dois break points no terceiro game do terceiro set e quebrou o serviço de Berdych para vencer seu segundo título em Marselha. O primeiro foi em 2009.

Tsonga disse depois da partida que estava orgulhoso da sua resistência nos primeiros dois sets.

"Eu apenas me concentrei em sobreviver", disse em entrevista coletiva.

"Nada estava funcionando. Ele jogou bem melhor que eu na primeira parte do jogo. Estava sacando bem e meu posicionamento na quadra era ruim, mas eu mereço créditos porque nunca desisti. Muitos jogadores teriam feito isso."

Tsonga perdeu uma partida de quartas de final épica para o número 2 do mundo Roger Federer no Aberto da Austrália, em janeiro, o seu primeiro evento sob o comando do novo treinador Roger Rasheed, e disse que a última semana mostra que ele está no caminho certo.

"Eu venho trabalhando duro por algum tempo, fazendo sacrifícios. Eu faço tudo que posso para estar no topo e continuo melhorando."