Tsonga sobe no ranking da ATP após conquistar título em Metz A ascensão do francês Jo-Wilfried Tsonga foi a principal novidade na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP. Campeão pela terceira vez na sua carreira do Torneio de Metz, o francês subiu uma posição na lista e atingiu a 16ª colocação, com 1,990 pontos, ao ultrapassar o espanhol Feliciano López.