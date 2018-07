Tsonga sofre, mas vence estreia em Roland Garros

O francês Jo-Wilfried Tsonga certamente não esperava por uma estreia tão complicada no saibro de Roland Garros neste domingo. Número 10 do mundo e oitavo favorito do Grand Slam francês, Tsonga enfrentou o alemão Daniel Brands, que resistiu bravamente em 3h43 de jogo. Brands vendeu caro a derrota por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 6/2, 6/7 (2/7) e 7/5.

Após a vitória suada, o tenista da casa terá que superar o cansaço para fazer um duelo francês pela segunda rodada. Na sequência do torneio em Paris, Tsonga vai encarar o compatriota Josselin Ouanna, que também não teve vida fácil na estreia. Número 130 do mundo, Ouanna precisou de 3h35 para vencer o polonês Lukasz Kubot por 3 sets 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7), 6/2 e 6/4.

Também neste domingo, o letão Ernests Gulbis decepcionou ao abandonar logo na estreia. Após eliminar o número 1 do mundo Roger Federer na primeira rodada do Masters de Roma, no qual ainda avançou até as semifinais, Gulbis entrou em Roland Garros na condição de cabeça de chave. No entanto, ele sentiu uma lesão quando já perdia para o francês Julien Benneteau por 2 sets a 0 e desistiu da partida.

Já outros dois favoritos avançaram à segunda rodada. Cabeça de chave número 11, o russo Mikhail Youzhny passou fácil pelo polonês Michal Przysiezny por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/0 e 6/4. O espanhol Albert Montañes, 29.º cabeça, venceu o italiano Stefano Galvani também por 3 a 0, com um duplo 6/3, e já tem adversário definido. Será o alemão Tobias Kamke.