Tsonga sofre para bater Davydenko em estreia no Torneio de Marselha

MARSELHA - Atual décimo tenista do ranking mundial, o francês Jo-Wilfried Tsonga sofreu um pouco, mas confirmou favoritismo nesta quarta-feira ao vencer o russo Nikolay Davydenko, 63º colocado da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (10/8), em sua estreia no Torneio de Marselha.

Cabeça de chave número 2 da competição, Tsonga já estreou direto na segunda rodada e com isso avançou às quartas de final na França. Ele defende a condição de atual campeão do ATP 250 local e terá como próximo rival o vencedor da partida entre o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o francês Edouard Roger-Vasselin.

Para começar sua campanha com vitória, Tsonga precisou jogar uma hora e 46 minutos diante do experiente Davydenko, que levou dois sets ao tie-break. No primeiro set, cada tenista obteve uma quebra de saque e o francês acabou sendo melhor no desempate ao fazer 7/4. Já na segunda parcial os dois tenistas confirmaram todos os seus serviços e forçaram nova decisão no tie-break, no qual o tenista da casa teve ainda mais trabalho para liquidar a partida em 10/8.

Outro cabeça de chave que saiu de quadra vencedor nesta quarta-feira em Marselha foi o francês Nicolas Mahut. Oitavo pré-classificado, ele derrotou o seu compatriota Kenny De Schepper por 2 sets a 0, com 7/6 (7/2) e 6/3, e foi à segunda rodada. O seu próximo adversário será o lituano Ricardas Berankis, que contou com a desistência do checo Jan Hajek quando vencia o primeiro set por 6 a 5.

Já o francês Michael Llodra passou pelo eslovaco Lukas Lacko por 6/3 e 7/6 (7/2) e será o rival de estreia do italiano Andreas Seppi, quarto cabeça de chave, na segunda rodada. O espanhol Roberto Bautista Agut, por sua vez, bateu o alemão Dustin Brown por 2 sets a 1, com 7/5, 4/6 e 6/3, e se credenciou para encarar o letão Ernests Gulbis, terceiro pré-classificado, que também estreia na segunda fase.

Outro duelo da segunda rodada envolverá o francês Julien Benneteau e o alemão Jan-Lennard Struff. O primeiro deles passou pelo holandês Jesse Huta Galung por 6/1 e 6/4, enquanto o segundo superou o francês David Guez de virada, com 3/6, 6/1 e 6/1.